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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 6 человек, 16 ранены

Киев • УНН

 • 203103 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Число погибших и раненых в результате обстрела возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

 

Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 6 человек, 16 ранены

Цитата

"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения", - отметил он.

Дополнение

На месте прилета возник сильный пожар в жилом здании.

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