Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 6 человек, 16 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Число погибших и раненых в результате обстрела возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения", - отметил он.
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На месте прилета возник сильный пожар в жилом здании.