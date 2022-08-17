Зеленский отреагировал на вражеский ракетный удар по Харькову
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
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"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, что не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал он.
Дополнение
Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Число погибших и раненых в результате обстрела возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения.