Зеленский отреагировал на вражеский ракетный удар по Харькову

Цитата

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, что не имеет никакого оправдания и демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - написал он.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Число погибших и раненых в результате обстрела возросло: 6 человек погибли, 16 - получили ранения.