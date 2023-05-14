Зеленський в Німеччині: "Цього року ми можемо зробити поразку росії незворотною"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року можна зробити поразку росії незворотною. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.
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«Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася, але закінчилася справедливим та чесним миром. Україна та вся Європа мають бути вільним. Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною», - сказав Зеленський.
Доповнення
Олаф Шольц раніше повідомляв, що війна в Україні може забрати багато часу, а мир неможливий без виведення російських військ.
Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині.
Президент України Володимир Зеленський вже був прийнятий президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.