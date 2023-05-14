Зеленский в Германии: "В этом году мы можем сделать поражение россии необратимым"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году можно сделать поражение россии необратимым. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.
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«Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободным. Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определяли завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым», - сказал Зеленский.
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Олаф Шольц ранее сообщал, что война в Украине может занять много времени, а мир невозможен без вывода российских войск.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский уже был принят президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.