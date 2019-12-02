Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо енергетичної безпеки: подробиці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №874/2019 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки», передає УНН.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки“.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, — йдеться у документі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відзначимо, що в рішенні РНБО описана низка заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки.

У документі зазначено, що Кабміну пропонується внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”, передбачивши заходи щодо нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ, до 1 квітня 2020 року;

створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу щодо створення та підтримки таких запасів до 1 квітня 2020 року;

нової редакції Кодексу України про надра, передбачивши зокрема положення щодо захисту національних інтересів, забезпечення рівних можливостей користування надрами, відкритості проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, прозорості системи державного моніторингу використання і охорони надр, посилення контролю та відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, у шестимісячний строк.

Крім того, уряд має затвердити невідкладно фінансовий план акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” на 2019 рік, зокрема з урахуванням вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, та у місячний строк — фінансовий план акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” на 2020 рік.

Також у документі зазначено, що Кабмін має забезпечити:

перегляд до 1 квітня 2020 року Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, ефективність, конкурентоспроможність”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р, та заходів щодо її реалізації з урахуванням загроз енергетичній безпеці, визначених Стратегією національної безпеки України, та міжнародних зобов’язань України в енергетичній сфері;

врегулювання питання визначення обсягів створення страхового запасу природного газу на 2020 рік;

розроблення до 1 січня 2021 року дорожньої карти переходу на розрахунки за природний газ за енергетичними показниками з визначенням строку такого переходу;

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вжиття у взаємодії з інституціями Європейського Союзу заходів для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року.

Рішенням також передбачено утворення відповідно до статті 14 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” Раду експертів з питань енергетичної безпеки як консультативний орган Ради національної безпеки і оборони України.

“Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України”, — йдеться у документі.

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