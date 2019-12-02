Зеленский ввел в действие решение СНБО по энергетической безопасности: подробности

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 декабря 2019 „О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности“.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что в решении СНБО описан ряд мероприятий по обеспечению энергетической безопасности.

В документе указано, что Кабмину предлагается внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно:

актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, утвержденной Законом Украины “Об утверждении Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года”, предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений, до 1 апреля 2020 года;

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза по созданию и поддержке таких запасов до 1 апреля 2020 года;

новой редакции Кодекса Украины о недрах, предусмотрев в том числе положения по защите национальных интересов, обеспечение равных возможностей пользования недрами, открытости проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, прозрачности системы государственного мониторинга использования и охраны недр, усиление контроля и ответственности за нарушение требований законодательства в сфере недропользования, в шестимесячный срок.

Кроме того, правительство должно утвердить безотлагательно финансовый план акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” на 2019, в частности с учетом требований Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2019”, и в месячный срок — финансовый план акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” на 2020 год.

Также в документе указано, что Кабмин должен обеспечить:

пересмотр к 1 апреля 2020 Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года “Безопасность, эффективность, конкурентоспособность”, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2017 года № 605-р, и мер по ее реализации с учетом угроз энергетической безопасности, определенных Стратегией национальной безопасности Украины, и международных обязательств Украины в энергетической сфере;

урегулирование вопроса определения объемов создания страхового запаса природного газа на 2020 год;

разработку к 1 января 2021 дорожной карты перехода на расчеты за природный газ по энергетическим показателям с определением срока такого перехода;

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принятие во взаимодействии с институтами Европейского Союза меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Решением также предусмотрено образование в соответствии со статьей 14 Закона Украины “О Совете национальной безопасности и обороны Украины” Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативного органа Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины подать в месячный срок на утверждение Президенту Украины проект Положения о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в документе.