Зеленський і Трамп обговорили енергетичну безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та його колега з США Дональд Трамп обговорили питання української енергетичної безпеки. Про це Зеленський розповів журналістам після брифінгу з Дональдом Трампом, передає УНН.
“Було багато питань з енергетичної безпеки... я можу зараз не говорити про деталі, бо ми хочемо бути справді незалежними і мати багато кейсів, щоб нам ніхто не викручував руки щодо газу, енергетичної безпеки, вугілля. Все це обговорили”, — повідомив Зеленський, додавши, що “скоро у нас з вами з’явиться багато важливих для України речей”.
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Нагадаємо, у Нью-Йорку в рамках участі у роботі 74-ї сесії Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.
Під час розмови наживо Зеленський попросив Трампа “дати слово”, що той приїде в Україну.