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Зеленський упевнений: ні в кого немає сумнівів, що Україна має отримати статус кандидата в ЄС

Зеленський упевнений: ні в кого немає сумнівів, що Україна має отримати статус кандидата в ЄС

Київ • УНН

 • 87726 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський впевнений, що ні в кого немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення стосовно кандидатства в ЄС. Про це він заявив під час звернувся до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу», - сказав Зеленський.

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Деталі

Президент під час виступу зазначив також, що напад росії на Україну поновив у памʼяті українців найгірші сторінки історії.

«Російські бомби руйнують міста. Російські солдати вбивають тисячі мирних людей. Російська держава здійснює навіть масову депортацію українців. Що це таке? Це атака росії проти всієї вільної Європи – проти наших спільних цінностей. Проти людських прав, верховенства права й конвенцій, які захищають кожну людину у Європі та світі. Ми не дозволимо зруйнувати наші цінності! Я вірю, що разом ми зможемо закінчити війну нашою перемогою якнайшвидше. І відбудуємо все, що росія зруйнувала. Об'єднана Європа – точно сильніша, ніж будь-яка тиранія!», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що навіть під час такої жорстокої війни українські демократичні інституції збережені.

«Навіть зараз ми розширюємо простір дії європейських цінностей – учора парламент України ратифікував Стамбульську конвенцію. І хоч би як тиснула росія, ми все одно впевнені, що майбутнє Європи – безумовно, світле й вільне, бо ми всі разом його захищаємо! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Дякую тобі за цю щирість, Амстердаме! Чекаємо на позитивне європейське рішення для України!», - сказав Зеленський.

Доповнення

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС.

Українські Національні Новини

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