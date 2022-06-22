Зеленский уверен: ни у кого нет сомнений, что Украина должна получить статус кандидата в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский уверен, что ни у кого нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение по кандидатству в ЕС. Об этом он заявил во время обращения к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine – #StrivingTogether, состоявшемуся в Амстердаме, передает корреспондент УНН.
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"Остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза по Украине. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы этого заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", - сказал Зеленский.
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Детали
Президент во время выступления отметил также, что нападение россии на Украину восстановило в памяти украинцев худшие страницы истории.
«Российские бомбы разрушают города. Российские солдаты убивают тысячи мирных людей. Российское государство осуществляет даже массовую депортацию украинцев. Что это такое? Это атака россии против всей свободной Европы? против наших общих ценностей. Против человеческих прав, верховенства права и конвенций, защищающих каждого человека в Европе и мире. Мы не позволим разрушить наши ценности! Я верю, что вместе мы сможем закончить войну нашей победой как можно скорее. И отстроим все, что россия разрушила. Объединенная Европа – сильнее, чем любая тирания!», - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что даже во время такой жестокой войны украинские демократические институты сохранены.
«Даже сейчас мы расширяем простор действия европейских ценностей – вчера парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию. И как бы ни давила россия, мы все равно уверены, что будущее Европы – безусловно, светло и свободно, потому что мы все вместе его защищаем! Я благодарен всем, кто поддерживает нас. Благодарю тебя за эту искренность, Амстердам! Ждем положительного европейского решения для Украины!», – сказал Зеленский.
Дополнение
Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.