Зеленський утворив у Бердянську військову адміністрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №587 про створення у Бердянську Запорізької області міської військової адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Офісу президента.
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"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", – ідеться в указі.
Нагадаємо
15 серпня Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.