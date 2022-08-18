Зеленський утворив у Бердянську військову адміністрацію

Цитата

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Бердянську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", – ідеться в указі.

Нагадаємо

15 серпня Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.