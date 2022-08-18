Зеленский образовал в Бердянске военную администрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №587 об образовании в Бердянске Запорожской области городской военной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента.
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"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Бердянскую городскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области", – говорится в указе.
Напомним
15 августа Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.