Зеленський: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше

Деталі

Зеленський запевнив, що в усіх переговорах незмінно наголошує – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше.

Цитата

"росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", - заявив Зеленський

Нагадаємо

У Євросоюзі обговорять сьомий пакет санкцій проти рф, який також може включати питання енергетики, повідомив міністр закордонних справ Естонії Андрес Сутть перед засіданням голів МЗС країн ЄС.