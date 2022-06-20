У ЄС обговорять сьомий пакет санкцій проти рф - голова МЗС Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Євросоюзі обговорять сьомий пакет санкцій проти рф, який також може включати питання енергетики, повідомив міністр закордонних справ Естонії Андрес Сутть перед засіданням голів МЗС країн ЄС у понеділок, пише УНН.
З його слів, ЄС має продовжувати тиснути на росію через її війну проти України і має продовжувати підтримувати Україну через військову та гуманітарну допомогу.
Цитата
"Для того, щоб це робити, нам потрібно продовжувати з сьомим пакетом санкцій, який також стосуватиметься енергетики", - сказав Сутть.
Деталі
Він зауважив, що це буде позитивом у контексті відмови від викопних видів пального та питання клімату.
"І друге, про що ми сьогодні поговоримо, це гуманітарна криза, вплив, криза у цінах на продовольство, у продовольчій безпеці" війни рф проти України, зазначив голова МЗС Естонії.
Доповнення
4 червня повідомлялося, що ЄС уже працює над сьомим пакетом санкцій проти рф.
Європейський Союз 3 червня офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти рф з частковим нафтовим ембарго. Не вдалося домовитися про цілковите ембарго на російську нафту. Каменем спотикання стала позиція Угорщини.