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В ЕС обсудят седьмой пакет санкций против рф - глава МИД Эстонии

В ЕС обсудят седьмой пакет санкций против рф - глава МИД Эстонии

Киев • УНН

 • 111272 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Евросоюзе обсудят седьмой пакет санкций против рф, который также может включать в себя вопросы энергетики, сообщил министр иностранных дел Эстонии Андрес Сутть перед заседанием глав МИД стран ЕС в понедельник, пишет УНН.

По его словам, ЕС должен продолжать оказывать давление на россию из-за ее войны против Украины и должен продолжать поддерживать Украину через военную и гуманитарную помощь.

Цитата

"Для того, чтобы это делать, нам нужно продолжать с седьмым пакетом санкций, который также будет касаться энергетики", - сказал Сутть.

Детали

Он отметил, что это будет позитивом в контексте отказа от ископаемых видов топлива и вопросов климата.

"И второе, о чем мы сегодня поговорим, это гуманитарный кризис, влияние, кризис в ценах на продовольствие, в продовольственной безопасности" из-за войны рф против Украины, отметил глава МИД Эстонии.

Дополнение

4 июня сообщалось, что ЕС уже работает над седьмым пакетом санкций против рф.

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

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