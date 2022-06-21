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13:44 • 49338 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 91096 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 71244 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 50778 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 71476 просмотра

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Зеленский: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее

Зеленский: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее

Киев • УНН

 • 106027 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Зеленский заверил, что во всех переговорах неизменно отмечает – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее.

Цитата

"россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику. Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса – все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет , – заявил Зеленский

Напомним

В Евросоюзе обсудят седьмой пакет санкций против рф, который также может включать вопросы энергетики, сообщил министр иностранных дел Эстонии Андрес Сутть перед заседанием глав МИД стран ЕС.

Украинские Национальные Новости

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