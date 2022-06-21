Зеленский: седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Об этом сообщает УНН.
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Зеленский заверил, что во всех переговорах неизменно отмечает – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее.
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"россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику. Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников относительно продовольственного кризиса – все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет , – заявил Зеленский
Напомним
В Евросоюзе обсудят седьмой пакет санкций против рф, который также может включать вопросы энергетики, сообщил министр иностранных дел Эстонии Андрес Сутть перед заседанием глав МИД стран ЕС.