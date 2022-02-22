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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський сьогодні зустрінеться з головами фракцій та груп Ради

Зеленський сьогодні зустрінеться з головами фракцій та груп Ради

Київ • УНН

 • 72930 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з головами фракцій та груп Верховної Ради. Про це журналісту УНН повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.

Деталі

Зокрема, сьогодні також цю інформацію під час засідання Верховної Ради з трибуни озвучив співголова депутатської групи партії “За майбутнє” Тарас Батенко.

Наголошується, що зустріч Зеленського з головами депутатських фракцій та груп відбудеться сьогодні о 19:00.

Додамо

Зеленський заявив, що розгляне запит Міністерства закордонних справ щодо розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.

Також він заявив, що санкції проти Росії через визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” мають передбачати повне зупинення “Північного потоку-2”.

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