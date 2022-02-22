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Санкції проти Росії мають передбачати повне зупинення “Північного потоку-2” – Зеленський

Санкції проти Росії мають передбачати повне зупинення “Північного потоку-2” – Зеленський

Київ • УНН

 • 92991 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Санкції проти Росії через визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” мають передбачати повне зупинення “Північного потоку-2”. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Європа і світ не можуть допустити повторення тих трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають передбачати повне зупинення “Північного потоку-2”, - сказав Зеленський.

Деталі

Він додав також, що сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо підвищення обороноздатності України та підтримки економічної стабільності.

На уточнювальне запитання про те, якої саме допомоги потребує Україна, він відповів, що наразі важлива швидка санкційна допомога.

Контекст

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Реагуючи на таке рішення, низка західних дипломатій оголосила про намір запровадити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон введе нові санкції проти Росії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у Парижі також повідомив, що Європейський Союз у вівторок, 22 лютого, ухвалить рішення про перші санкції проти Росії після визнання Москвою "Л/ДНР" на сході України.

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