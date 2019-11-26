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Зеленський сьогодні здійснить офіційний візит до Естонії

Зеленський сьогодні здійснить офіційний візит до Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, у вівторок, з офіційним візитом відвідає Естонію. Про це повідомляє УНН із посиланням на канцелярію глави естонської держави.

“Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Естонію у вівторок, під час якого він зустрінеться з президентом Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом та головою Рийгікогу (парламент Естонії — ред) Хенном Плулуаасом. Крім того, глави держав візьмуть участь у форумі Digital Society Sandbox”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою форуму Digital Society Sandbox є об’єднати зацікавлені сторони цифрового суспільства з Естонії та України. Планується, що під час зустрічі міністри з цифрових питань обох країн підпишуть меморандум, який налагодить реальну спільну співпрацю.

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Додається, що Зеленський разом зі своїм естонським колегою відвідає військовий польовий госпіталь.

“Під час свого одноденного візиту президент Зеленський також відвідає Центр презентації e-Estonia, покладе вінок біля підніжжя війни за незалежність, а потім зустрінеться з місцевою українською громадою в Естонії. Увечері Глава держави відвідає святкову вечерю в Естонії, яку влаштують президент Керсті Кальюлайд з її чоловіком Георгом-Рене Максимовськи”, — повідомили у канцелярії.

Володимира Зеленського супроводжуватиме його дружина Олена Зеленська, міністр цифрових трансформацій України Михайло Федорів, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Нагадаємо, перші кроки діяльності Зеленського позитивно оцінюють 62% українців.

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