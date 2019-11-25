Перші кроки діяльності Зеленського позитивно оцінюють 62% українців - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на листопад цього року перші кроки діяльності Президента України Володимира Зеленського позитивно оцінюють 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
"Перші кроки діяльності Президента Зеленського та його команди 62% громадян оцінюють позитивно (19% - повністю позитивно і ще 43% переважно позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що удвічі більше, ніж у серпні", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, громадяни переважно позитивно ставляться до перших рішень та пропозицій Зеленського.
Також українці вважають, що першочергові п’ять дій Президента та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%, зниження тарифів – 37%, покарання винних у корупції посадовців – 35%, зменшення впливу олігархів на політику – 28%.
Довідка: загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року. Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", українці стали довіряти волонтерам та ветеранам АТО більше, ніж Президенту України та армії.