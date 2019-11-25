Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним повернення захоплених біля Керченської протоки кораблів та транзит російського газу через територію України. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Facebook, передає УНН.
“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним”, — йдеться в повідомленні ОП.
Зазначається, що Глава держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів.
“Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах. Також під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна — Росія — ЄС”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявив, що звернеться до Росії, щоб в Україну повернули обладнання з катерів “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу”.