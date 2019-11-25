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Зеленський звернеться до Росії, щоб в Україну повернули обладнання з катерів

Зеленський звернеться до Росії, щоб в Україну повернули обладнання з катерів

Київ • УНН

 • 10514 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Росії, щоб в Україну повернули обладнання з катерів “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу”. Відповідне відеозвернення Президента з’явилося на його YouToube каналі, передає УНН.

“По-перше всіх вітаю — ми повернули кораблі. Все як обіцяли так і зробили. Не все там гаразд, деякого обладнання там немає. Але я як обіцяв, зараз з’являться списки чого там немає. Ми звернемось до Росії і вона обов’язково нам це поверне. А по-друге в будь якому разі за три місяці наші військові катери будуть готові. Це радісна новина”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що на повернутих Росією катерах “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу” не вистачає обладнання.

Українські Національні Новини

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