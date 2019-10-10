Зеленський розповів, що зробив для розслідування вбивства Ганзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що для повного розслідування вбивства змінив Генпрокурора. Про це він заявив під час пресмарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я змінив Генерального прокурора та ми прийняли закон про реформу Генпрокуратуру. Все це призведе до можливості повного розслідування, і можливості знайти реальних замовників і вбивць Катерини Ганзюк", - додав він.
Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
На початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.