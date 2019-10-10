Зеленский рассказал, что сделал для расследования убийства Ганзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для полного расследования убийства поменял Генпрокурора. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Я поменял Генерального прокурора, и мы приняли закон о реформе Генпрокуратуру. Все это приведет к возможности полного расследования и возможности найти реальных заказчиков и убийц Екатерины Ганзюк", - добавил он.
Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
В начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.