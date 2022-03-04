Зеленський розповів Ердогану про ядерний тероризм Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поінформував турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана про ядерний тероризм з боку РФ. Про це Глава держави написав у своєму Twitter, пише УНН.
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"Провів чергові перемовини з Президентом Ердоганом. Подякував Туреччині за послідовну підтримку. Поінформував про агресію, що триває, ядерний тероризм з боку РФ. Маємо домогтися припинення бойових дій", - написав Зеленський.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.
Додамо
Очільник турецького МЗС раніше сьогодні заявив, що Туреччина не закриватиме повітряний простір для Росії.