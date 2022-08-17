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Зеленський розповів, де зараз тривають найважчі бої

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі найважчі бойові дії тривають на Авдіївському, Бахмутському напрямках та в Харківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський розповів, де зараз тривають найважчі бої

Цитата

"Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції та допомагає нашим воїнам", - сказав він.

Зеленський додав, що у Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", - наголосив глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський відреагував на ворожий ракетний удар по Харкові

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