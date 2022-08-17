Зеленский рассказал, где сейчас продолжаются самые тяжелые бои

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"Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковщина, некоторые другие направления – там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", - сказал он.

Зеленский добавил, что в Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

"Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем", - подчеркнул глава государства.

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