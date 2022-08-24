Зеленський разом із Джонсоном погасили марку "Вільні. Незламні. Непереможні"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном здійснили погашення марки «Вільні. Незламні. Непереможні», яку Укрпошта випустила до 31-ї річниці незалежності України, передає УНН.
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"З Борисом Джонсоном здійснили погашення марки «Вільні. Незламні. Непереможні», яку Укрпошта випустила до 31-ї річниці незалежності України", - написав Зеленський у Telegram.
За словами президента Ураїни, ці історичні марки зображають останні шість місяців війни. «Вільні. Незламні. Непереможні» – це український народ, який щодня бореться за незалежність України від окупантів.
Нагадаємо
До 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні".