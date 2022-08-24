До Дня української державності,28 липня, Укрпошта ввела в обіг марку "Доброго вечора, ми з України!".
В Україні випустили марку "Вільні, Незламні, Непереможні"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Про це в Telegram повідомив гендиректор пошти Ігор Смілянський, інформує УНН.
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"Українці – ми Вільні, Незламні та Непереможні! Як і планували, нова марка від Укрпошти вже в продажі. З такою сильною назвою їй нічого не завадить, як і тим, хто щодня наближає нашу перемогу", – написав Смілянський.
Деталі
Через невеликий тираж 1 млн є певні обмеження: до 10 блоків і максимум до 2 конвертів першого дня в одні руки у відділеннях або до 5 поштових блоків та 5 художніх конвертів на одне замовлення, якщо купувати онлайн.
Марка доступна для продажу онлайн на таких платформах: інтернет-магазин Укрпошти, ROZETKA, Kasta, Prom, Amazon, Ebay.
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