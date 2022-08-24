В Украине выпустили марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые"

Цитата

"Украинцы – мы Свободные, Несокрушимые и Непобедимые! Как и планировали, новая марка от Укрпочты уже в продаже. С таким сильным названием ей ничего не помешает, как и тем, кто ежедневно приближает нашу победу", – написал Смелянский.

Детали

Из-за небольшого тиража – 1 млн – есть определенные ограничения: до 10 блоков и максимум до 2 конвертов в первый день в одни руки в отделениях или до 5 почтовых блоков и 5 художественных конвертов по одному заказу, если покупать онлайн.

Марка доступна для продажи онлайн на таких платформах: интернет-магазин Укрпочты, ROZETKA, Kasta, Prom, Amazon, Ebay.

Напомним