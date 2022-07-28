Символізує безстрашність: сьогодні випустили марку "Доброго вечора, ми з України!"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. До Дня української державності Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Доброго вечора, ми з України!". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу пошти.
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"На поштовій марці "Доброго вечора, ми з України!" відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ виборювати перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність і винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Усього випустили 5 млн примірників нової марки: 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень всередині країни та 2 млн – із номіналом W (еквівалент 1,5 долара), призначеним для оплати міжнародної поштової кореспонденції.
Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з “тракторними військами” можна у всіх відділеннях поштового зв’язку, зокрема і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon.
Один клієнт може купити на одне замовлення не більше ніж 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти “Перший день”, 10 конвертів та 10 листівок.
Нагадаємо
Під час голосування за ескіз нової марки понад 340 тисяч українців обрали трактор, який тягне танк.