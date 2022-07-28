Символизирует бесстрашие: сегодня выпустили марку "Добрый вечер, мы из Украины!"

Цитата

"На почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины!" воспроизведены реальные события, которые имели место в Николаевской области и других регионах, когда украинские крестьяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, показывает непобедимость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня восхищается весь мир", – говорится в сообщении.

Детали

Всего выпустили 5 млн экземпляров новой марки: 3 млн – с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны и 2 млн – с номиналом W (эквивалент 1,5 доллара), предназначенным для оплаты международной почтовой корреспонденции.

Приобрести марку и другую филателистическую продукцию с “тракторными войсками” можно во всех отделениях почтовой связи, в том числе и в селах, а также онлайн: в филателистическом магазине Укрпочты, маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka и на международных площадках eBay и Amazon.

Один клиент может купить на один заказ не более 2 марковых листов каждого номинала (2+2), 2 конверта “Первый день”, 10 конвертов и 10 листовок.

Напомним

Во время голосования за эскиз новой марки более 340 тысяч украинцев выбрали трактор, который тянет танк.