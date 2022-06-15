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Перемога за тракторними військами: українці обрали ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!"

Перемога за тракторними військами: українці обрали ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!"

Київ • УНН

 • 591647 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні у застосунку "Дія" завершилося голосування за ескіз марки "Доброго вечора, ми з України!" – понад 340 тисяч українців обрали трактор, що тягне танк. Про це в Telegram повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, інформує УНН.

Цитата

"Перемога за тракторними військами. Глядацькі симпатії обрали переможця! (...) За час війни наші люди невпинно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк чи ті люди, які розбирали їх на запчастини, бо "в хазяйстві пригодиться!" – написав Смілянський.

Деталі

За переможний ескіз із трактором віддало голос понад 340 тисяч людей. Друге місце посіла марка “путін, якого зупиняє ЗСУ” – майже 155 тисяч голосів. Усього у голосуванні взяло участь майже 834 тисяч українців.

Нову марку планують випустити в середині липня. Її дизайн хочуть доопрацювати – додадуть напис "Доброго вечора, ми з України!". Смілянський повідомив, що буде 5 мільйонів марок двох номіналів або 830 тисяч аркушів по 6 марок.

Нагадаємо

Укрпошта продала понад три мільйони марок "Русский военный корабль.... Все" за п'ять днів.

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