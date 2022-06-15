Победа за тракторными войсками: украинцы выбрали эскиз марки "Добрый вечер, мы с Украины!"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в приложении "Дия" завершилось голосование за эскиз марки "Добрый вечер, мы с Украины!" – более 340 тысяч украинцев выбрали трактор, который тянет танк. Об этом в Telegram сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, информирует УНН.
Цитата
"Победа за тракторными войсками. Зрительские симпатии выбрали победителя! (...) За время войны наши люди неустанно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк или люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится!" – написал Смелянский.
Детали
За победный эскиз с трактором отдали голос более 340 тысяч человек. Второе место заняла марка “путин, которого останавливает ВСУ” – почти 155 тысяч голосов. Всего в голосовании приняло участие около 834 тысяч украинцев.
Новую марку планируют выпустить в середине июля. Ее дизайн хотят доработать – добавят надпись "Добрый вечер, мы с Украины!". Смелянский сообщил, что будет 5 миллионов марок двух номиналов или 830 тысяч листов по 6 марок.
Напомним
Укрпочта продала более три миллиона марок "Русский военный корабль.... Все" за пять дней.