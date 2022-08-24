Зеленский вместе с Джонсоном погасили марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые"

Детали

"С Борисом Джонсоном осуществили погашение марки "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые", которую Укрпочта выпустила к 31-й годовщине независимости Украины", - написал Зеленский в Telegram.

По словам президента Украины, эти исторические марки изображают последние шесть месяцев войны. "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" – это украинский народ, который ежедневно борется за независимость Украины от оккупантов.

Напомним

К 31-й годовщине независимости Украины Укрпочта выпустила марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые".