Зеленський провів Ставку: говорили про підготовку енергосистеми до зими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про підготовку енергетичної системи до зими, зокрема, захист критичної інфраструктури від російських атак, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.
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«Ставка. Підготовка енергосистеми до зими. Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист», - йдеться в повідомленні.
За його словами, на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, також представники енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.
«Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага», - зазначив Зеленський.
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