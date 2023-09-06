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Зеленський провів Ставку: говорили про підготовку енергосистеми до зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про підготовку енергетичної системи до зими, зокрема, захист критичної інфраструктури від російських атак, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Цитата

«Ставка. Підготовка енергосистеми до зими. Комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист», - йдеться в повідомленні.

За його словами, на Ставці доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, також представники енергетичного сектору, Держспецзв’язку, Генштабу й обласних військових адміністрацій.

«Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага», - зазначив Зеленський.

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