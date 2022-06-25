Зеленский прокоментував сьогоднішній ракетний обстріл: ракетна показуха

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"Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, складний емоційно", - сказав Зеленський.

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За сьогодні окупаційні війська російської федерації обстріляли Житомирську, Львівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську, Луганську та Рівненську області.

"45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби... Всі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться.

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