Зеленский прокоментував сьогоднішній ракетний обстріл: ракетна показуха
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський прокоментував ракетний обстріл з боку росії та білорусі по Україні, назвавши це ракетною показухою. Про це інформує УНН.
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"Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, складний емоційно", - сказав Зеленський.
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За сьогодні окупаційні війська російської федерації обстріляли Житомирську, Львівську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Чернігівську, Сумську, Миколаївську, Луганську та Рівненську області.
"45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби... Всі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться.
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