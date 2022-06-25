Залужний показав, як американські HIMARS працюють в інтересах оборони України

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"... HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав Залужний.

Раніше

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.

Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.