Залужний показав, як американські HIMARS працюють в інтересах оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"... HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - написав Залужний.
Раніше
23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден офіційно оголосив про включення вироблених у США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) до пакету військової допомоги для України.
Системи матимуть радіус дії близько 70 кілометрів, повідомив журналістам у Пентагоні в середу представник міністерства оборони США, що більше, ніж будь-що, що було відправлено Україні на сьогодні.