Залужный показал, как американские HIMARS работают в интересах обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"... HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели - военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо Американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель - Победа", - написал Залужный.
Ранее
23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.
Напомним
Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.
Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.