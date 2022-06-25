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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 60953 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 55972 просмотра

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12:52 • 34805 просмотра

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Залужный показал, как американские HIMARS работают в интересах обороны Украины

Залужный показал, как американские HIMARS работают в интересах обороны Украины

Киев • УНН

 • 259003 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"... HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели - военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо Американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель - Победа", - написал Залужный.

Ранее

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. 

Напомним

Президент США Джо Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.

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