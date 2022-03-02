Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської облдержадміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Глави держави, пише УНН.
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Зеленський призначив новим головою Одеської ОДА Максима Марченко та звільнив з посади Сергія Гриневецького.
Також президент звільнив з посади очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка. Замість нього був призначений Ігор Табурець.
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Яка писав УНН, напередодні Президент України призначив голову Київської військової адміністрації. Ним став генерал Жернов Микола Миколайович, який служив командувачем сил підтримки.