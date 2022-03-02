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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 29679 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА

Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА

Київ • УНН

 • 467075 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської облдержадміністрацій. Відповідні укази оприлюднені на сайті Глави держави, пише УНН.

Деталі

Зеленський призначив новим головою Одеської ОДА Максима Марченко та звільнив з посади Сергія Гриневецького.

Також президент звільнив з посади очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка. Замість нього був призначений Ігор Табурець.

Раніше

Яка писав УНН, напередодні Президент України призначив голову Київської військової адміністрації. Ним став генерал Жернов Микола Миколайович, який служив командувачем сил підтримки.

Українські Національні Новини

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