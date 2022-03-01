Зеленський призначив голову Київської військової адміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України призначив голову Київської військової адміністрації. Їм став генерал Жернов Микола Миколайович, який служив командувачем сил підтримки. Про це Голова української держави повідомив у своєму ранковому відеозвернені, передає УНН.
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“Шановні кияни! Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового. Щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Щоб у киян було все необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жернов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки”, - заявив Зеленський.
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Він додав, що Микола Миколайович Жернов на високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 2014-2015 роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки.
Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни у столиці все повернеться на свої місця.
Додамо
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України.