Від початку вторгнення Росія випустила по Україні 113 ракет типу “Іскандер” і “Калібр”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає УНН.
Цитата
"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначимо, що за добу 28 лютого, ворог наніс 2 ракетні удари по території України і використав 4 ракети типу "Калібр".