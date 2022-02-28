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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23373 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Від початку вторгнення Росія випустила по Україні 113 ракет типу “Іскандер” і “Калібр”

Від початку вторгнення Росія випустила по Україні 113 ракет типу “Іскандер” і “Калібр”

Київ • УНН

 • 604913 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України. Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначимо, що за добу 28 лютого, ворог наніс 2 ракетні удари по території України і використав 4 ракети типу "Калібр".

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