С начала вторжения Россия выпустила по Украине 113 ракет типа "Искандер" и ”Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа “Искандер” и “Калибр” по мирным городам и селам Украины. Об этом сообщает главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает УНН.
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"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - говорится в сообщении.
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Отметим, что за сутки 28 февраля, враг нанес 2 ракетных удара по территории Украины и использовал 4 ракеты типа "Калибр".