С начала вторжения Россия выпустила по Украине 113 ракет типа "Искандер" и ”Калибр"

Цитата

"Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - говорится в сообщении.

Детали

Отметим, что за сутки 28 февраля, враг нанес 2 ракетных удара по территории Украины и использовал 4 ракеты типа "Калибр".