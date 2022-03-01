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Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Киев • УНН

 • 193476 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины назначил главу Киевской военной администрации. Им стал генерал Жернов Николай Николаевич, служивший командующим сил поддержки. Об этом глава украинского государства сообщил в своем утреннем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Уважаемые киевляне! Оборона столицы - превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице. Чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаевич. Служил командующим сил поддержки”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что Николай Николаевич Жернов на высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах. Сейчас в СНБО - государственный эксперт Службы военной безопасности.

Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны в столице все вернется на свои места.

Добавим

С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа “Искандер” и “Калибр” по мирным городам и селам Украины.

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