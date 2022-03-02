Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской ОГА

Детали

Зеленский назначил новым главой Одесской ОГА Максима Марченко и уволил с должности Сергея Гриневецкого.

Также президент уволил с должности главу Черкасской ОГА Александра Скичко. Вместо него был назначен Игорь Табурец.

Ранее

Как писал УНН, накануне Президент Украины назначил главу Киевской военной администрации. Им стал генерал Жернов Николай Николаевич, служивший командующим сил поддержки.