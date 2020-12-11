Зеленський призначив чиновника часів Порошенка головою Дніпропетровської ОДА

"Призначити Резніченка Валентина Михайловича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті документа.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав Валентину Резніченку успіху в роботі та висловив сподівання, що його досвід і глибоке знання регіону сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню Дніпропетровщини.

Іншим указом, № 557/2020, Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проектів.

Нагадаємо, раніше Кабмін погодив посадовця часів Порошенка - Резніченка - на посаду очільника Дніпропетровщини.

Довідка. Валентин Резніченко народився 1972 року в місті Дніпрі (раніше Дніпропетровськ). У 1994-му закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність “інженер з автоматизації”. У 2018 році — Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, здобув ступінь магістра за фахом “державне управління”. Кандидат юридичних наук. Трудову діяльність розпочав 1991 року на посаді техніка відділу автоматизованих систем управління Укрдіпромез. Працював на керівних посадах на різних підприємствах. У 2015 році був призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації, а з березня 2015-го до липня 2019 року очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію.

У декларації Валентина Резніченка вказана квартира у Києві на 191,50 кв. м. за близько 4,17 млн грн, житловий будинок на 201 кв. м. у Коленцях Іванківського району Київської області, вартість не вказана. Також у його власності - два паркомісця у Києві. Також у декларації вказано з десяток земельних ділянок - частина у тих же Коленцях, ще низка - у Великій Вільшанці Васильківського району на Київщині.

Окрім того, задекларовано Резніченком два годинники Panerai, один годинник CHOPARD, один - BREITLING, ще один - HUBLOT GENEVE. Також у власності посадовця вказані чотири мисливські карабіни - два Blaser R93, один - МЦ-125, ще один - Krieghoff.

У декларації вказані дві автівки - легкові автомобілі Land Rover 2014 року випуску за 1 688 985 грн та Land Rover Sport 2007 року випуску за 741 996 грн.