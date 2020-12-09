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Кабмін погодив посадовця часів Порошенка на посаду очільника Дніпропетровщини

Київ • УНН

 • 13105 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабмін погодив кандидатуру Валентина Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА. Рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України у середу, 9 грудня, передає кореспондент УНН.

“Я розумію цей регіон — це моя рідна область. Я працював тут. Я завжди працював на результат і знаю, як це робити. Першочергові кроки — згуртування обласної ради задля якнайшвидшого прийняття обласного бюджету, щоб повноцінно виконувати соціальні програми та план “Великого будівництва”, - повідомив Резніченко.

Кандидат відзначив серед проблематики роботи на новій посаді боротьбу з поширенням COVID-19, а також завершення на місцях реформи децентралізації.

Зазначимо, що кандидатуру Резніченка урядовці прийняли одностайно.

Додамо, що Валентин Резніченко був головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 26 березня 2015 року до 27 червня 2019 року. Також він очолював Запорізьку ОДА (20 лютого 2015 — 26 березня 2015).

Зазначимо, що вчора, 8 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова новим головою Закарпатської ОДА.

Українські Національні Новини

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