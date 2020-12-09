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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66222 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88186 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113562 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148802 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197768 просмотра

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Кабмин согласовал чиновника времен Порошенко на должность главы Днепропетровской области

Кабмин согласовал чиновника времен Порошенко на должность главы Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 13102 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабмин согласовал кандидатуру Валентина Резниченко на должность председателя Днепропетровской ОГА. Решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 9 декабря, передает корреспондент УНН.

"Я понимаю этот регион - это моя родная область. Я работал здесь. Я всегда работал на результат и знаю, как это делать. Первоочередные шаги - сплочение областного совета для скорейшего принятия областного бюджета, чтобы полноценно выполнять социальные программы и план "Большого строительства", - сообщил Резниченко.

Кандидат отметил среди проблематики работы на новой должности борьбу с распространением COVID-19, а также завершение на местах реформы децентрализации.

Отметим, что кандидатуру Резниченко чиновники приняли единогласно.

Добавим, что Валентин Резниченко был председателем Днепропетровской областной государственной администрации с 26 марта 2015 до 27 июня 2019 года. Также он возглавлял Запорожскую ОГА (20 февраля 2015 - 26 марта 2015 года).

Отметим, что вчера, 8 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым председателем Закарпатской ОГА.

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