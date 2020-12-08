Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОДА

"Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 555/2020 Глава держави підписав 7 грудня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації "результативної роботи на благо регіону".

Довідка УНН: Анатолій Полосков (1968) - у 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Як повідомлялося раніше в УНН, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що хотів би пояснень від силовиків через обшуки в "угорському благодійному фонді".