Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова новим головою Закарпатської ОДА. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
"Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 555/2020 Глава держави підписав 7 грудня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації "результативної роботи на благо регіону".
Довідка УНН: Анатолій Полосков (1968) - у 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що хотів би пояснень від силовиків через обшуки в "угорському благодійному фонді".