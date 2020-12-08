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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11904 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43645 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63637 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89001 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112400 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114146 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126210 просмотра

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Зеленский назначил нового руководителя Закарпатской ОГА

Зеленский назначил нового руководителя Закарпатской ОГА

Киев  •  УНН

 • 16254 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова новым главой Закарпатской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 555/2020 Глава государства подписал 7 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации "результативной работы на благо региона".

Справка УНН: Анатолий Полосков (1968) - в 1997-м закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Как сообщалось ранее в УНН, глава Закарпатской ОГА Алексей Петров заявил, что хотел бы объяснений от силовиков за обыски в "венгерском благотворительном фонде".

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