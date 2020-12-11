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3 марта, 21:00 • 77171 просмотра

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Зеленский назначил чиновника времен Порошенко главой Днепропетровской ОГА

Зеленский назначил чиновника времен Порошенко главой Днепропетровской ОГА

Киев  •  УНН

 • 19850 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко. Соответствующий указ № 558/2020 Глава государства подписал 10 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Назначить Резниченко Валентина Михайловича председателем Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровской области.

Другим указом, № 557/2020 Президент уволил с должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Напомним, ранее Кабмин согласовал чиновника времен Порошенко - Резниченко - на должность главы Днепропетровской области.

Справка. Валентин Резниченко родился в 1972 году в городе Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях. В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

В декларации Валентина Резниченко указана квартира в Киеве на 191,50 кв. м. за около 4,17 млн грн, жилой дом на 201 кв. м. в Коленцах Иванковского района Киевской области, стоимость не указана. Также в его собственности - два паркоместа в Киеве. Также в декларации указаны с десяток земельных участков - часть в тех же Коленцах, еще ряд - в Великой Ольшанке Васильковского района Киевской области.

Кроме того, задекларировано Резниченко двое часов Panerai, они часы CHOPARD, одни - BREITLING, еще одни - HUBLOT GENEVE. Также в собственности чиновника указаны четыре охотничьи карабины - два Blaser R93, один - МЦ-125, еще один - Krieghoff.

В декларации указаны два автомобиля - легковые автомобили Land Rover 2014 года выпуска за 1 688 985 грн и Land Rover Sport 2007 випуска за 741 996 грн.

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